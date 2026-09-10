Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende schwächer
Der TecDAX notierte zum Handelsende im negativen Bereich.
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Der TecDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,27 Prozent auf 3.943,84 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 562,027 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,213 Prozent tiefer bei 3.986,20 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3.994,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.935,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.987,38 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 2,08 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.067,42 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, stand der TecDAX bei 3.979,38 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 3.600,35 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,82 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 1,80 Prozent auf 113,00 EUR), freenet (+ 1,47 Prozent auf 24,84 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,84 Prozent auf 31,04 EUR), IONOS (+ 0,83 Prozent auf 34,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,40 Prozent auf 27,88 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-4,49 Prozent auf 73,40 EUR), SMA Solar (-3,89 Prozent auf 59,35 EUR), Nemetschek SE (-3,64 Prozent auf 58,20 EUR), EVOTEC SE (-3,00 Prozent auf 3,04 EUR) und SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.657.231 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 209,718 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,27 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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