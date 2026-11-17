Index im Blick

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent auf 4.039,14 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,743 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,331 Prozent auf 4.054,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4.068,02 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4.039,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.054,56 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der TecDAX 4.015,21 Punkte auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 4.093,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.476,71 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11,45 Prozent zu. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 27,06 EUR), Drägerwerk (+ 0,18 Prozent auf 111,80 EUR), United Internet (+ 0,16 Prozent auf 25,06 EUR), freenet (+ 0,08 Prozent auf 24,52 EUR) und Bechtle (+ 0,06 Prozent auf 32,34 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil OHB SE (-2,51 Prozent auf 170,80 EUR), Nordex (-2,13 Prozent auf 39,54 EUR), Ottobock (-2,04 Prozent auf 38,45 EUR), SMA Solar (-1,97 Prozent auf 46,72 EUR) und HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 79,48 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 320.832 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net