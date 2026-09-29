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Index-Performance im Fokus

Minuszeichen in London: FTSE 100 sackt letztendlich ab

Minuszeichen in London: FTSE 100 sackt letztendlich ab

Der FTSE 100 schloss den Dienstagshandel im Minus ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
169.00 EUR -6.00 EUR -3.43 %
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Barratt Developments PLC
3.94 EUR -0.12 EUR -2.96 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
48.06 EUR -1.38 EUR -2.79 %
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BP plc (British Petrol)
6.46 EUR -0.11 EUR -1.69 %
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ConvaTec PLC
2.36 EUR -0.14 EUR -5.60 %
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Diploma PLC
90.45 EUR 0.65 EUR 0.72 %
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Halma PLC
40.66 EUR 0.10 EUR 0.25 %
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HSBC Holdings plc
17.73 EUR -0.23 EUR -1.28 %
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InterContinental Hotels Group plc
139.90 EUR -0.55 EUR -0.39 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.18 EUR -0.22 EUR -6.58 %
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J. Sainsbury plc
3.93 EUR 0.00 EUR -0.05 %
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Lloyds Banking Group
1.27 EUR -0.01 EUR -0.98 %
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Rentokil Initial PlcShs
3.48 EUR -0.13 EUR -3.50 %
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Weir Group PLC
30.60 EUR 0.20 EUR 0.66 %
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Indizes
FTSE 100
10,636.71 GBP -48.17 GBP -0.45 %
News | Analysen

Am Dienstag notierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,45 Prozent tiefer bei 10.636,71 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,187 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10.685,19 Punkte an der Kurstafel, nach 10.684,88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.622,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10.756,15 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.824,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.484,22 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 9.299,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,89 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 2,96 Prozent auf 27,12 GBP), ConvaTec (+ 2,36 Prozent auf 2,17 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,89 Prozent auf 161,50 USD), Halma (+ 1,79 Prozent auf 35,28 GBP) und Diploma (+ 1,49 Prozent auf 78,25 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ithaca Energy (-3,71 Prozent auf 2,75 GBP), BP (-2,27 Prozent auf 5,51 GBP), J Sainsbury (-2,08 Prozent auf 3,30 GBP), BAT (-1,87 Prozent auf 41,44 GBP) und Rentokil Initial (-1,81 Prozent auf 2,99 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 88.919.439 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.09.26 BP Buy UBS AG
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.

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