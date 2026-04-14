Minuszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

FTSE 100-Performance im Fokus

Der FTSE 100 wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,07 Prozent schwächer bei 10.601,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,016 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10.609,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10.609,06 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.595,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.640,00 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,003 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.261,15 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 15.01.2026, einen Wert von 10.238,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8.249,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,53 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10.934,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Entain (+ 5,15 Prozent auf 5,87 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,80 Prozent auf 82,50 GBP), Ocado Group (+ 2,49 Prozent auf 1,87 GBP), Sage (+ 2,27 Prozent auf 8,67 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 2,20 Prozent auf 17,62 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Burberry (-2,48 Prozent auf 11,41 GBP), Airtel Africa (-2,20 Prozent auf 3,64 GBP), Imperial Brands (-2,18 Prozent auf 28,69 GBP), Associated British Foods (-2,00 Prozent auf 18,39 GBP) und Fresnillo (-1,84 Prozent auf 36,23 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 32.603.333 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 267,386 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

2027 präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net