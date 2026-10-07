Minuszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

FTSE 100-Kursverlauf

07.10.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 bewegt sich am dritten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,38 Prozent leichter bei 10.501,33 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,154 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,005 Prozent stärker bei 10.542,18 Punkten, nach 10.541,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10.542,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.495,24 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,372 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.822,13 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, einen Stand von 10.665,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.483,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Melrose Industries (+ 1,89 Prozent auf 4,70 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,52 Prozent auf 50,53 GBP), Haleon (+ 1,50 Prozent auf 3,39 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,48 Prozent auf 0,82 GBP) und Marks Spencer (+ 1,24 Prozent auf 3,91 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Severn Trent (-2,31 Prozent auf 30,42 GBP), United Utilities (-2,05 Prozent auf 13,89 GBP), Prudential (-1,69 Prozent auf 9,09 GBP), Endeavour Mining (-1,69 Prozent auf 41,37 GBP) und Anglo American (-1,64 Prozent auf 40,84 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.249.775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 295,173 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net