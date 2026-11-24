Index-Bewegung

Kaum verändert zeigte sich der FTSE 100 am Dienstagabend.

Letztendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 10.467,07 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,128 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10.480,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10.480,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10.436,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.508,14 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.690,36 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.854,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.534,91 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,18 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Experian (+ 4,61 Prozent auf 29,49 GBP), Compass Group (+ 4,20 Prozent auf 35,23 USD), RELX (+ 3,07 Prozent auf 30,23 GBP), AstraZeneca (+ 2,90 Prozent auf 139,32 GBP) und GSK (+ 2,54 Prozent auf 19,01 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-8,05 Prozent auf 25,46 GBP), Anglo American (-5,73 Prozent auf 31,41 GBP), Fresnillo (-4,88 Prozent auf 21,46 GBP), Weir Group (-4,81 Prozent auf 21,00 GBP) und Glencore (-4,79 Prozent auf 4,41 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 107.701.887 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,581 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net