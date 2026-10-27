DAX 25.625 +0,8%ESt50 6.170 +0,9%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,73 +2,2%Nas 26.500 +1,3%Bitcoin 72.118 +0,7%Euro 1,1145 -0,3%Öl 113,8 -1,8%Gold 4.064 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
FTSE 100 im Blick

Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 nachmittags

Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 erleidet derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
37.77 EUR 0.69 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
145.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Barratt Developments PLC
3.88 EUR 0.04 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
7.37 EUR -0.17 EUR -2.31 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola HBC AG
53.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Endeavour Mining PLC
46.08 EUR 0.02 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
15.33 EUR -0.96 EUR -5.92 %
Charts | News | Analysen
InterContinental Hotels Group plc
149.25 EUR 4.95 EUR 3.43 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.22 EUR 0.00 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Pearson plc
16.09 EUR 0.08 EUR 0.50 %
Charts | News | Analysen
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
62.82 EUR -3.78 EUR -5.68 %
Charts | News | Analysen
Rio Tinto plc
76.42 EUR 1.15 EUR 1.53 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,692.12 GBP -75.21 GBP -0.7 %
News | Analysen

Um 15:39 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,75 Prozent leichter bei 10.686,21 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,236 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10.767,81 Punkten, nach 10.767,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.649,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.767,81 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.695,25 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 27.07.2026, mit 10.781,75 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.653,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 3,94 Prozent auf 32,99 GBP), Endeavour Mining (+ 2,73 Prozent auf 39,83 GBP), Coca-Cola HBC (+ 2,11 Prozent auf 46,54 GBP), Rio Tinto (+ 2,10 Prozent auf 63,74 GBP) und Barratt Developments (+ 2,07 Prozent auf 3,36 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen HSBC (-6,01 Prozent auf 12,83 GBP), Reckitt Benckiser Group (-4,70 Prozent auf 52,26 GBP), Pearson (-2,44 Prozent auf 13,39 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,06 Prozent auf 163,75 USD) und BP (-2,03 Prozent auf 6,18 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 33.343.582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 279,323 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle BP Aktie News

Werbung

BP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:46 BP Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 BP Buy UBS AG
21.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.