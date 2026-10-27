Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 nachmittags

FTSE 100 im Blick

27.10.26 15:57 Uhr

Der FTSE 100 erleidet derzeit Verluste.

Um 15:39 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,75 Prozent leichter bei 10.686,21 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,236 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10.767,81 Punkten, nach 10.767,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.649,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.767,81 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.695,25 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 27.07.2026, mit 10.781,75 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.653,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,39 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 3,94 Prozent auf 32,99 GBP), Endeavour Mining (+ 2,73 Prozent auf 39,83 GBP), Coca-Cola HBC (+ 2,11 Prozent auf 46,54 GBP), Rio Tinto (+ 2,10 Prozent auf 63,74 GBP) und Barratt Developments (+ 2,07 Prozent auf 3,36 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen HSBC (-6,01 Prozent auf 12,83 GBP), Reckitt Benckiser Group (-4,70 Prozent auf 52,26 GBP), Pearson (-2,44 Prozent auf 13,39 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,06 Prozent auf 163,75 USD) und BP (-2,03 Prozent auf 6,18 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 33.343.582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 279,323 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net