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Kursverlauf

Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt am Mittag

Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt am Mittag

Das macht der Dow Jones mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
285.25 EUR 4.65 EUR 1.66 %
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Amazon
227.45 EUR 5.00 EUR 2.25 %
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Boeing Co.
153.00 EUR -16.68 EUR -9.83 %
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Caterpillar Inc.
624.00 EUR 5.40 EUR 0.87 %
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Chevron Corp.
204.95 EUR -2.20 EUR -1.06 %
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Cisco Inc.
100.32 EUR 1.33 EUR 1.34 %
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Goldman Sachs
821.00 EUR 20.00 EUR 2.50 %
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Microsoft Corp.
477.45 EUR 1.75 EUR 0.37 %
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Nike Inc.
33.36 EUR -0.30 EUR -0.91 %
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NVIDIA Corp.
195.92 EUR 2.40 EUR 1.24 %
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Salesforce
217.20 EUR -4.05 EUR -1.83 %
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Sherwin-Williams Co.
301.10 EUR -2.40 EUR -0.79 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
357.80 EUR 5.20 EUR 1.47 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,386.01 USD 24.43 USD 0.05 %
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Um 17:57 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,04 Prozent auf 52.340,51 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25,872 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,079 Prozent auf 52.320,45 Punkte an der Kurstafel, nach 52.361,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52.477,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52.231,84 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51.828,62 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 52.210,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47.544,59 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,18 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 2,63 Prozent auf 710,32 USD), Goldman Sachs (+ 2,14 Prozent auf 912,38 USD), Amazon (+ 1,80 Prozent auf 253,57 USD), Cisco (+ 1,71 Prozent auf 112,13 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,18 Prozent auf 317,90 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Boeing (-9,54 Prozent auf 170,35 USD), Sherwin-Williams (-2,16 Prozent auf 327,91 USD), Salesforce (-1,90 Prozent auf 242,90 USD), Chevron (-1,72 Prozent auf 228,01 USD) und Travelers (-1,30 Prozent auf 394,97 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.510.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,664 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 4,20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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