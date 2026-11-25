Dow Jones aktuell

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 1,25 Prozent leichter bei 49.392,04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,600 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,05 Prozent auf 49.494,60 Punkte an der Kurstafel, nach 50.018,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48.913,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49.469,86 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,309 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 52.215,16 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 53.577,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 47.112,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,09 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 1,89 Prozent auf 240,07 USD), Home Depot (+ 1,75 Prozent auf 325,50 EUR), McDonalds (+ 1,69 Prozent auf 285,45 USD), Travelers (+ 1,41 Prozent auf 406,53 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,24 Prozent auf 356,94 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-8,77 Prozent auf 141,75 USD), Amazon (-5,55 Prozent auf 238,29 USD), Alphabet C (ex Google) (-4,99 Prozent auf 262,77 USD), Caterpillar (-4,40 Prozent auf 516,82 USD) und Goldman Sachs (-3,45 Prozent auf 778,22 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 32.645.252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,637 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net