Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus

Dow Jones aktuell

18:00

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstag in Rot.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,36 Prozent auf 52.866,14 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 23,888 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,429 Prozent auf 52.828,45 Punkte an der Kurstafel, nach 53.055,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 53.289,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52.774,17 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50.866,78 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 46.584,46 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.07.2025, einen Stand von 44.406,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,27 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Johnson Johnson (+ 3,79 Prozent auf 269,16 USD), Salesforce (+ 3,34 Prozent auf 171,19 USD), IBM (+ 3,21 Prozent auf 309,13 USD), Travelers (+ 2,15 Prozent auf 346,47 USD) und Coca-Cola (+ 2,09 Prozent auf 84,69 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Caterpillar (-6,13 Prozent auf 910,45 USD), 3M (-1,52 Prozent auf 156,73 USD), Visa (-1,47 Prozent auf 352,00 USD), Cisco (-1,47 Prozent auf 112,31 USD) und Sherwin-Williams (-1,44 Prozent auf 344,10 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10.373.437 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2027 verzeichnet die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net