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Kursverlauf

Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Minus

Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Minus

Heutiger Marktbericht zum Dow Jones.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
144.20 EUR -1.05 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Amgen Inc.
372.25 EUR 1.25 EUR 0.34 %
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Boeing Co.
166.04 EUR -1.56 EUR -0.93 %
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Chevron Corp.
187.84 EUR 4.36 EUR 2.38 %
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Coca-Cola Co.
77.46 EUR 0.76 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen
McDonald's Corp.
210.00 EUR 4.00 EUR 1.94 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
126.22 EUR -0.10 EUR -0.08 %
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Nike Inc.
30.52 EUR -0.08 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
210.35 EUR -1.35 EUR -0.64 %
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Procter & Gamble Co.
132.64 EUR -0.48 EUR -0.36 %
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Salesforce
202.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
320.10 EUR -0.80 EUR -0.25 %
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Walmart
98.40 EUR 1.73 EUR 1.79 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,038.97 USD -140.90 USD -0.28 %
News | Analysen

Um 15:56 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,01 Prozent auf 51.176,78 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 26,311 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,443 Prozent auf 51.406,44 Punkte an der Kurstafel, nach 51.179,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51.176,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 50.974,59 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,044 Prozent zurück. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 52.786,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52.348,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46.601,78 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,58 Prozent auf 210,45 USD), Walmart (+ 1,22 Prozent auf 109,48 USD), McDonalds (+ 1,07 Prozent auf 233,34 USD), Salesforce (+ 0,92 Prozent auf 226,62 USD) und Coca-Cola (+ 0,85 Prozent auf 86,55 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-1,64 Prozent auf 185,23 USD), NVIDIA (-1,46 Prozent auf 234,01 USD), Amgen (-1,39 Prozent auf 407,35 USD), Merck (-1,25 Prozent auf 141,00 USD) und 3M (-1,15 Prozent auf 160,25 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2.631.268 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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