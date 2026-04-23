Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter

Index-Bewegung

Am Freitag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,24 Prozent tiefer bei 49.189,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,609 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 49.284,85 Punkte an der Kurstafel, nach 49.310,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49.393,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49.085,75 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,470 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 24.03.2026, bei 46.124,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 49.098,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 40.093,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,67 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. 45.057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 5,01 Prozent auf 209,65 USD), Amazon (+ 3,17 Prozent auf 263,16 USD), Procter Gamble (+ 2,28 Prozent auf 149,03 USD), Salesforce (+ 1,45 Prozent auf 175,82 USD) und Cisco (+ 1,26 Prozent auf 89,71 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Merck (-2,29 Prozent auf 111,99 USD), Chevron (-1,90 Prozent auf 184,03 USD), Walmart (-1,45 Prozent auf 130,11 USD), Verizon (-1,29 Prozent auf 46,61 USD) und Apple (-1,25 Prozent auf 270,01 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 26.961.611 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,214 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

2026 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net