Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Marktbericht

Der Dow Jones zeigte sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag stand der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1,01 Prozent im Minus bei 45.960,11 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,873 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,248 Prozent auf 46.314,24 Punkte an der Kurstafel, nach 46.429,49 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45.910,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 46.547,59 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,341 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 26.02.2026, den Stand von 49.499,20 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 26.12.2025, den Wert von 48.710,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.454,79 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,01 Prozent abwärts. Bei 50.512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.369,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,02 Prozent auf 185,64 USD), Chevron (+ 1,29 Prozent auf 207,79 USD), Verizon (+ 0,73 Prozent auf 50,74 USD), Cisco (+ 0,40 Prozent auf 82,16 USD) und Visa (+ 0,20 Prozent auf 305,53 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-4,16 Prozent auf 171,24 USD), 3M (-2,74 Prozent auf 143,99 USD), Boeing (-2,63 Prozent auf 194,36 USD), Goldman Sachs (-2,28 Prozent auf 822,64 USD) und Caterpillar (-2,20 Prozent auf 703,19 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 52.936.864 Aktien gehandelt. Mit 3,759 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 5,58 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net