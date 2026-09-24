Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer

Kursentwicklung im Fokus

24.09.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones zeigte sich am vierten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,31 Prozent leichter bei 51.349,98 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25,647 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,504 Prozent auf 51.771,41 Punkte an der Kurstafel, nach 51.511,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 51.485,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51.124,02 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,13 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 53.417,16 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 51.848,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46.121,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,13 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 2,03 Prozent auf 105,56 USD), Visa (+ 1,79 Prozent auf 367,98 USD), American Express (+ 1,23 Prozent auf 305,66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,20 Prozent auf 339,01 USD) und UnitedHealth (+ 1,00 Prozent auf 375,01 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walmart (-2,66 Prozent auf 107,59 USD), IBM (-2,45 Prozent auf 227,06 USD), Home Depot (-2,28 Prozent auf 256,90 EUR), Sherwin-Williams (-1,86 Prozent auf 320,40 USD) und 3M (-1,63 Prozent auf 167,52 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22.002.381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,845 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net