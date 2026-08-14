Minuszeichen in New York: Dow Jones sackt mittags ab

Kursentwicklung im Fokus

17.08.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag in Rot.

Am Montag verliert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,37 Prozent auf 53.533,14 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,957 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,205 Prozent stärker bei 53.842,80 Punkten, nach 53.732,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 53.491,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53.663,11 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52.146,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49.526,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, stand der Dow Jones bei 44.946,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,65 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2,60 Prozent auf 878,82 USD), Johnson Johnson (+ 1,31 Prozent auf 263,77 USD), Goldman Sachs (+ 0,96 Prozent auf 1.049,42 USD), NVIDIA (+ 0,79 Prozent auf 226,94 USD) und Amgen (+ 0,64 Prozent auf 417,86 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Nike (-3,61 Prozent auf 39,26 USD), Sherwin-Williams (-2,55 Prozent auf 349,94 USD), Salesforce (-2,34 Prozent auf 191,61 USD), McDonalds (-2,27 Prozent auf 266,65 USD) und Microsoft (-2,15 Prozent auf 484,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7.692.166 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,701 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net