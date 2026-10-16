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Index im Fokus

Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste

Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste

Der Dow Jones zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
298.95 EUR -8.60 EUR -2.80 %
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Amazon
221.80 EUR -6.05 EUR -2.66 %
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Chevron Corp.
199.34 EUR 3.42 EUR 1.75 %
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Cisco Inc.
95.77 EUR -2.10 EUR -2.15 %
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Coca-Cola Co.
82.76 EUR 0.93 EUR 1.14 %
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Home Depot
273.90 EUR -2.60 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
470.65 EUR -11.75 EUR -2.44 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
33.42 EUR 0.38 EUR 1.15 %
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NVIDIA Corp.
191.18 EUR -2.96 EUR -1.52 %
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Procter & Gamble Co.
141.02 EUR 0.82 EUR 0.58 %
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Salesforce
214.50 EUR -4.50 EUR -2.05 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
339.60 EUR 3.00 EUR 0.89 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,002.41 USD -175.28 USD -0.34 %
News | Analysen

Am Freitag verlor der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,34 Prozent auf 52.002,41 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 26,197 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,613 Prozent auf 51.858,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52.177,69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52.582,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51.847,94 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,458 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, stand der Dow Jones bei 51.461,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52.552,97 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, stand der Dow Jones noch bei 45.952,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,48 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,59 Prozent auf 224,99 USD), Home Depot (+ 2,18 Prozent auf 279,50 EUR), Coca-Cola (+ 2,07 Prozent auf 93,90 USD), Travelers (+ 1,47 Prozent auf 389,54 USD) und Procter Gamble (+ 1,45 Prozent auf 159,35 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-2,45 Prozent auf 240,70 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,32 Prozent auf 336,91 USD), Cisco (-2,24 Prozent auf 107,39 USD), Microsoft (-1,93 Prozent auf 529,05 USD) und Amazon (-1,87 Prozent auf 250,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34.137.763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,746 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,76 zu Buche schlagen. Mit 4,26 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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