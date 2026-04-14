Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich mittags schwächer
Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.
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Um 17:57 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,45 Prozent leichter bei 48.317,26 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,444 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 48.272,03 Punkte an der Kurstafel, nach 48.535,99 Punkten am Vortag.
Bei 48.301,23 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 48.709,01 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der Dow Jones bei 46.558,47 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 49.442,44 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 15.04.2025, einen Wert von 40.368,96 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,135 Prozent abwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 3,73 Prozent auf 45,85 USD), Microsoft (+ 3,48 Prozent auf 406,79 USD), Salesforce (+ 3,04 Prozent auf 176,51 USD), Apple (+ 1,90 Prozent auf 263,74 USD) und NVIDIA (+ 1,74 Prozent auf 199,92 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Caterpillar (-3,51 Prozent auf 766,40 USD), Merck (-2,15 Prozent auf 117,38 USD), Cisco (-1,88 Prozent auf 81,06 USD), JPMorgan Chase (-1,59 Prozent auf 306,16 USD) und Sherwin-Williams (-1,49 Prozent auf 328,62 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 13.201.737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,903 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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