Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter

Dow Jones-Kursverlauf

29.09.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones zeigte sich letztendlich im Minus.

Am Dienstag sank der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 51.349,92 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,601 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,324 Prozent fester bei 51.648,48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 51.481,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 51.129,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51.505,19 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53.559,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52.182,74 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Wert von 46.316,07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,13 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 1,78 Prozent auf 187,68 USD), Amgen (+ 1,32 Prozent auf 423,64 USD), Caterpillar (+ 0,82 Prozent auf 826,64 USD), Merck (+ 0,40 Prozent auf 149,28 USD) und Amazon (+ 0,21 Prozent auf 246,67 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Apple (-2,66 Prozent auf 329,40 USD), Walmart (-1,78 Prozent auf 106,80 USD), Johnson Johnson (-1,61 Prozent auf 267,57 USD), Nike (-1,51 Prozent auf 35,84 USD) und Chevron (-0,96 Prozent auf 204,38 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26.331.635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net