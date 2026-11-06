Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone

Kursentwicklung

06.11.26 16:00 Uhr

Der Dow Jones verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 15:57 Uhr via NYSE 0,20 Prozent schwächer bei 51.419,91 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,858 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 4,18 Prozent auf 53.679,01 Punkte an der Kurstafel, nach 51.523,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 50.992,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51.506,97 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,13 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, notierte der Dow Jones bei 51.521,28 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 53.885,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der Dow Jones bei 46.912,30 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,28 Prozent zu. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 6,45 Prozent auf 193,32 USD), Caterpillar (+ 2,12 Prozent auf 565,40 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,75 Prozent auf 286,68 USD), Goldman Sachs (+ 1,27 Prozent auf 879,97 USD) und Cisco (+ 1,04 Prozent auf 96,72 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-3,24 Prozent auf 123,59 USD), McDonalds (-2,92 Prozent auf 269,93 USD), Sherwin-Williams (-2,70 Prozent auf 339,58 USD), Nike (-2,63 Prozent auf 38,52 USD) und Salesforce (-2,55 Prozent auf 216,74 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8.350.910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,544 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net