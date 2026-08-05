Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittag in der Verlustzone

NASDAQ-Handel im Blick

20.08.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 verliert heute an Boden.

Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,63 Prozent auf 29.240,48 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,445 Prozent schwächer bei 29.295,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29.426,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29.183,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.378,81 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,02 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 28.604,23 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 29.297,70 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 23.249,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,01 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,57 Prozent auf 112,14 USD), Lumentum (+ 3,55 Prozent auf 856,99 USD), Diamondback Energy (+ 2,89 Prozent auf 214,57 USD), Seagate Technology (+ 2,76 Prozent auf 855,54 USD) und Western Digital (+ 2,19 Prozent auf 472,20 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Walmart (-9,80 Prozent auf 103,10 USD), SpaceX (-6,39 Prozent auf 130,73 USD), Rocket Lab (-5,09 Prozent auf 71,98 USD), Nebius (-5,03 Prozent auf 212,64 USD) und CrowdStrike (-4,07 Prozent auf 193,43 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 14.864.277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,58 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net