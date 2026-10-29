Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittag in Rot

Index-Performance im Blick

29.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 1,32 Prozent leichter bei 29.418,53 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,31 Prozent auf 29.421,18 Punkte an der Kurstafel, nach 29.813,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 29.517,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.257,05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30.339,33 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27.192,31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 26.119,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit KLA (+ 5,73 Prozent auf 167,86 USD), DoorDash (+ 4,51 Prozent auf 177,13 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4,13 Prozent auf 56,78 USD), Rocket Lab (+ 3,82 Prozent auf 60,84 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,47 Prozent auf 633,74 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Alnylam Pharmaceuticals (-22,50 Prozent auf 180,12 USD), Fortinet (-22,33 Prozent auf 135,21 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,22 Prozent auf 285,18 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,07 Prozent auf 283,05 USD) und Marvell Technology (-11,98 Prozent auf 221,51 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Alphabet A (ex Google)-Aktie aufweisen. 19.391.154 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,657 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net