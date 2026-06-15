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Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten

16.06.26 22:33 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten | finanzen.net

Am zweiten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in New York zurück.

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Indizes
NASDAQ 100
29.968,1 PKT -575,8 PKT -1,89%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,89 Prozent tiefer bei 29.968,13 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,290 Prozent auf 30.455,49 Punkte an der Kurstafel, nach 30.543,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.962,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.560,08 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 29.125,20 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 24.655,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.937,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Fiserv (+ 4,01 Prozent auf 49,83 USD), Gilead Sciences (+ 2,36 Prozent auf 127,23 USD), Constellation Energy (+ 2,15 Prozent auf 268,00 USD), MercadoLibre (+ 1,68 Prozent auf 1.674,08 USD) und Airbnb (+ 1,61 Prozent auf 141,20 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Marvell Technology (-9,78 Prozent auf 278,67 USD), Intel (-8,45 Prozent auf 117,05 USD), KLA-Tencor (-7,44 Prozent auf 237,33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,30 Prozent auf 507,29 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,35 Prozent auf 122,81 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41.800.684 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,286 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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