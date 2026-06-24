Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt am Nachmittag nach

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Am Freitag verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,63 Prozent auf 29.254,13 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,36 Prozent auf 29.040,12 Punkte an der Kurstafel, nach 29.440,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.413,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28.890,74 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 4,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30.001,32 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 26.03.2026, einen Stand von 23.586,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22.447,29 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 16,06 Prozent zu Buche. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin (+ 7,49 Prozent auf 479,35 USD), Workday (+ 6,73 Prozent auf 121,43 USD), Rocket Lab (+ 6,73 Prozent auf 86,12 USD), Axon Enterprise (+ 5,94 Prozent auf 471,13 USD) und Palantir (+ 5,85 Prozent auf 113,54 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Western Digital (-11,59 Prozent auf 597,13 USD), Seagate Technology (-7,81 Prozent auf 945,28 USD), Sandisk (-7,79 Prozent auf 2.153,11 USD), Teradyne (-7,65 Prozent auf 435,87 USD) und Analog Devices (-7,62 Prozent auf 386,10 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.862.950 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,233 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net