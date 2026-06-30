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NASDAQ 100 aktuell

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 im Minus

01.07.26 18:00 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verbucht am dritten Tag der Woche Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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173,20 EUR -1,40 EUR -0,80%
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Strategy (ex MicroStrategy)
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382,05 EUR -35,95 EUR -8,60%
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Indizes
NASDAQ 100
29.988,0 PKT -288,3 PKT -0,95%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 1,02 Prozent schwächer bei 29.966,61 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,20 Prozent auf 29.914,28 Punkte an der Kurstafel, nach 30.276,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.821,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 30.084,78 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,24 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30.513,86 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 24.019,99 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 22.478,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18,89 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,68 Prozent auf 97,08 USD), AppLovin (+ 11,53 Prozent auf 574,66 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,10 Prozent auf 620,17 USD), Palantir (+ 9,35 Prozent auf 127,58 USD) und Axon Enterprise (+ 8,65 Prozent auf 609,13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Nebius (-13,13 Prozent auf 239,90 USD), CoreWeave (-12,37 Prozent auf 87,23 USD), KLA (-9,33 Prozent auf 273,55 USD), Teradyne (-9,27 Prozent auf 438,97 USD) und Sandisk (-9,22 Prozent auf 2.064,00 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11.387.100 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,138 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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