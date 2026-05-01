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NASDAQ 100 aktuell

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 in Rot

04.05.26 17:59 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 in Rot | finanzen.net

Der NASDAQ 100 bewegt sich aktuell im Minus.

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NASDAQ 100
27.512,2 PKT -198,2 PKT -0,72%
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Um 17:57 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,25 Prozent auf 27.641,53 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,076 Prozent auf 27.731,34 Punkte an der Kurstafel, nach 27.710,36 Punkten am Vortag.

Bei 27.578,68 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 27.822,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 24.045,53 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 24.891,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20.102,61 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,66 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 27.822,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 7,18 Prozent auf 581,15 USD), Atlassian (+ 6,64 Prozent auf 94,78 USD), eBay (+ 5,44 Prozent auf 109,73 USD), Constellation Energy (+ 4,27 Prozent auf 320,96 USD) und Zoom Communications (+ 3,11 Prozent auf 106,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Old Dominion Freight Line (-5,55 Prozent auf 194,38 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,39 Prozent auf 341,10 USD), Enphase Energy (-5,08 Prozent auf 32,13 USD), Arm (-4,62 Prozent auf 201,43 USD) und QUALCOMM (-3,71 Prozent auf 170,45 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.844.705 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,112 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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