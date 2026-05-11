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NASDAQ 100-Performance

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

12.05.26 22:33 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der NASDAQ 100 notierte am Abend im Minus.

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Indizes
NASDAQ 100
29.064,8 PKT -255,9 PKT -0,87%
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Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,87 Prozent auf 29.064,80 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,864 Prozent auf 29.067,36 Punkte an der Kurstafel, nach 29.320,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.188,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28.628,64 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 25.116,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.687,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20.868,15 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,31 Prozent nach oben. Bei 29.372,43 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell JDcom (+ 3,14 Prozent auf 31,49 USD), DexCom (+ 3,05 Prozent auf 61,14 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3,01 Prozent auf 448,29 USD), Intuitive Surgical (+ 2,81 Prozent auf 431,87 USD) und Netflix (+ 2,59 Prozent auf 87,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil QUALCOMM (-11,46 Prozent auf 210,31 USD), Intel (-6,82 Prozent auf 120,61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,88 Prozent auf 184,42 USD), Zoom Communications (-3,88 Prozent auf 102,96 USD) und NXP Semiconductors (-3,84 Prozent auf 294,23 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40.790.828 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,450 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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