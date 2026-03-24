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Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 letztendlich in Rot

26.03.26 22:33 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 letztendlich in Rot | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Donnerstag in Rot.

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Indizes
NASDAQ 100
23.587,0 PKT -576,0 PKT -2,38%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 2,38 Prozent auf 23.586,99 Punkte nach unten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,03 Prozent auf 23.913,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24.162,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24.029,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.574,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 2,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.034,37 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, bei 25.644,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19.916,99 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,42 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23.574,72 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 3,15 Prozent auf 202,19 USD), Fortinet (+ 2,71 Prozent auf 81,03 USD), Atlassian (+ 2,51 Prozent auf 68,13 USD), Palo Alto Networks (+ 2,05 Prozent auf 156,36 USD) und Autodesk (+ 1,87 Prozent auf 239,83 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-10,41 Prozent auf 391,21 USD), Lam Research (-9,35 Prozent auf 211,62 USD), Applied Materials (-8,34 Prozent auf 338,55 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-7,96 Prozent auf 547,54 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-7,49 Prozent auf 203,77 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 52.936.864 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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