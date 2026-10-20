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NASDAQ 100 im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Am Dienstagabend legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
226.75 EUR 8.60 EUR 3.94 %
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Applied Materials Inc.
356.15 EUR -16.85 EUR -4.52 %
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Arm Holdings
198.00 EUR -7.00 EUR -3.41 %
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CoreWeave
56.42 EUR 1.42 EUR 2.58 %
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CrowdStrike
201.35 EUR -3.35 EUR -1.64 %
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KLA
144.50 EUR -3.96 EUR -2.67 %
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Kraft Heinz Company
21.16 EUR 0.20 EUR 0.95 %
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Lam Research Corp.
236.00 EUR -8.50 EUR -3.48 %
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Micron Technology Inc.
804.50 EUR -2.30 EUR -0.29 %
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Moderna Inc
214.20 EUR 11.75 EUR 5.80 %
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NVIDIA Corp.
192.52 EUR -1.14 EUR -0.59 %
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Palo Alto Networks Inc
302.65 EUR -5.25 EUR -1.71 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
126.74 EUR 2.48 EUR 2.00 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
96.75 EUR -0.60 EUR -0.62 %
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Workday Inc
173.58 EUR -0.20 EUR -0.12 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,490.28 USD -39.06 USD -0.13 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 29.490,28 Punkten aus dem Handel. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,458 Prozent tiefer bei 29.393,96 Punkten, nach 29.529,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.711,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.208,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29.644,17 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 28.604,23 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 25.141,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,00 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Moderna (+ 6,69 Prozent auf 242,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,93 Prozent auf 142,72 USD), Workday (+ 4,50 Prozent auf 203,98 USD), Thomson Reuters (+ 4,24 Prozent auf 112,82 USD) und Adobe (+ 3,90 Prozent auf 256,73 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lam Research (-3,21 Prozent auf 263,45 USD), Arm (-3,07 Prozent auf 221,06 USD), KLA (-2,80 Prozent auf 161,74 USD), Applied Materials (-1,97 Prozent auf 404,98 USD) und Palo Alto Networks (-1,92 Prozent auf 340,28 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die CoreWeave-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19.503.076 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,595 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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