Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 sackt ab

Index-Performance im Fokus

12.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 gibt heute nach.

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,75 Prozent tiefer bei 30.652,89 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,282 Prozent auf 30.796,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30.883,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.813,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.633,80 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.368,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 29.825,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.221,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. 22.841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,13 Prozent auf 748,35 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3,61 Prozent auf 68,11 USD), Shopify A (+ 3,57 Prozent auf 176,95 USD), T-Mobile US (+ 3,00 Prozent auf 153,04 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,65 Prozent auf 766,30 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lumentum (-10,81 Prozent auf 984,10 USD), Sandisk (-6,33 Prozent auf 1.481,74 USD), Nebius (-5,90 Prozent auf 208,02 USD), Astera Labs (-5,64 Prozent auf 322,92 USD) und Moderna (-4,61 Prozent auf 214,63 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10.196.284 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net