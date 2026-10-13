Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt

NASDAQ-Handel im Fokus

13.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 notiert derzeit im Minus.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,55 Prozent schwächer bei 30.496,11 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,850 Prozent tiefer bei 30.404,20 Punkten, nach 30.664,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.595,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.372,30 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ 100 29.368,44 Punkte auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 29.264,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.750,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20,99 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,74 Prozent auf 763,32 USD), QUALCOMM (+ 2,20 Prozent auf 178,26 USD), PDD (+ 2,05 Prozent auf 82,58 USD), T-Mobile US (+ 1,54 Prozent auf 154,21 USD) und Texas Instruments (+ 1,52 Prozent auf 286,02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Applied Materials (-7,76 Prozent auf 458,92 USD), Take Two (-5,83 Prozent auf 196,65 USD), Micron Technology (-5,34 Prozent auf 936,25 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4,16 Prozent auf 485,90 USD) und Lam Research (-4,16 Prozent auf 296,68 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.701.624 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,67 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net