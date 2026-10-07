Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

NASDAQ 100 im Fokus

07.10.26 20:02 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,35 Prozent auf 31.115,31 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,796 Prozent auf 30.976,25 Punkte an der Kurstafel, nach 31.224,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.904,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31.140,82 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,982 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 29.544,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.173,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24.840,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31.361,37 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Sandisk (+ 3,95 Prozent auf 1.726,00 USD), Micron Technology (+ 3,87 Prozent auf 1.086,00 USD), Amgen (+ 2,74 Prozent auf 413,63 USD), Intuitive Surgical (+ 2,58 Prozent auf 415,20 USD) und Gilead Sciences (+ 2,35 Prozent auf 147,63 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,59 Prozent auf 153,71 USD), Nebius (-6,07 Prozent auf 234,70 USD), Rocket Lab (-5,51 Prozent auf 70,93 USD), Microchip Technology (-4,49 Prozent auf 77,61 USD) und Teradyne (-4,44 Prozent auf 411,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.742.462 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 5,128 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net