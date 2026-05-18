DAX24.401 +0,4%Est505.851 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 -2,2%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.318 +0,5%Euro1,1606 -0,5%Öl111,0 +1,2%Gold4.482 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX schließt etwas höher -- Wall Street letztlich tiefer -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- Intel, ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA im Fokus
Top News
NVIDIA, Apple & Co.: Auf diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im ersten Quartal 2026 gesetzt NVIDIA, Apple & Co.: Auf diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im ersten Quartal 2026 gesetzt
Tech-Hardware-Aktien in Greater China - Das sind Morgan Stanleys Top-Picks Tech-Hardware-Aktien in Greater China - Das sind Morgan Stanleys Top-Picks
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

19.05.26 22:32 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer | finanzen.net

Mit dem NASDAQ 100 ging es am Dienstag abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
409,50 EUR -21,25 EUR -4,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
193,20 EUR 15,60 EUR 8,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
74,30 EUR -2,10 EUR -2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
121,06 EUR 0,86 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
180,80 EUR 2,80 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
57,60 EUR 2,00 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
39,80 EUR -3,34 EUR -7,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,11 EUR 0,42 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
153,00 EUR 9,90 EUR 6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
600,30 EUR 12,50 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
189,32 EUR -0,96 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
92,89 EUR 0,70 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
170,20 EUR -2,94 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,05 EUR 0,16 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
28.818,8 PKT -175,5 PKT -0,61%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 28.818,84 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,688 Prozent leichter bei 28.795,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 28.994,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29.031,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28.567,16 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26.672,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.797,34 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 21.447,05 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,33 Prozent. Bei 29.678,89 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 4,35 Prozent auf 176,27 USD), Arm (+ 3,73 Prozent auf 223,15 USD), Datadog A (+ 3,03 Prozent auf 215,15 USD), DexCom (+ 2,86 Prozent auf 66,95 USD) und Micron Technology (+ 2,52 Prozent auf 698,74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-5,90 Prozent auf 46,76 USD), QUALCOMM (-3,94 Prozent auf 195,61 USD), Atlassian (-3,15 Prozent auf 86,62 USD), AppLovin (-3,14 Prozent auf 476,90 USD) und ON Semiconductor (-3,12 Prozent auf 106,02 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 39.804.709 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen