Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Index im Fokus

Mit dem NASDAQ 100 ging es am Dienstag abwärts.

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 28.818,84 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,688 Prozent leichter bei 28.795,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 28.994,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29.031,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28.567,16 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26.672,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.797,34 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 21.447,05 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,33 Prozent. Bei 29.678,89 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 4,35 Prozent auf 176,27 USD), Arm (+ 3,73 Prozent auf 223,15 USD), Datadog A (+ 3,03 Prozent auf 215,15 USD), DexCom (+ 2,86 Prozent auf 66,95 USD) und Micron Technology (+ 2,52 Prozent auf 698,74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-5,90 Prozent auf 46,76 USD), QUALCOMM (-3,94 Prozent auf 195,61 USD), Atlassian (-3,15 Prozent auf 86,62 USD), AppLovin (-3,14 Prozent auf 476,90 USD) und ON Semiconductor (-3,12 Prozent auf 106,02 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 39.804.709 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net