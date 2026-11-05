Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kurseinbruch

NASDAQ 100 im Fokus

05.11.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 fiel am vierten Tag der Woche tief ins Minus.

Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 6,36 Prozent auf 26.629,81 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,26 Prozent auf 28.078,18 Punkte an der Kurstafel, nach 28.437,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.078,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26.606,43 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 6,76 Prozent nach. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 31.076,44 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 29.487,79 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 25.620,03 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 31,04 Prozent auf 356,10 USD), PDD (+ 2,19 Prozent auf 83,95 USD), Take Two (+ 2,13 Prozent auf 213,36 USD), Costco Wholesale (+ 1,83 Prozent auf 1.065,59 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 1,25 Prozent auf 117,29 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-22,26 Prozent auf 806,43 USD), Astera Labs (-19,62 Prozent auf 179,47 USD), Lumentum (-18,68 Prozent auf 509,70 USD), Micron Technology (-17,46 Prozent auf 656,39 USD) und Western Digital (-17,35 Prozent auf 267,63 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 78.833.454 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net