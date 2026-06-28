DAX 25.486 +0,1%ESt50 6.261 -0,4%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,44 -0,8%Nas 24.779 -0,4%Bitcoin 56.461 +0,7%Euro 1,1390 -0,0%Öl 90,1 +7,2%Gold 4.006 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
301.15 EUR 3.30 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Automatic Data Processing Inc.
231.60 EUR 7.80 EUR 3.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
20.95 EUR -0.17 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
58.17 EUR -1.64 EUR -2.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
158.80 EUR 0.38 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
167.78 EUR -3.06 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
GE HealthCare Technologies
59.99 EUR 5.43 EUR 9.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
75.38 EUR -1.27 EUR -1.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
24.00 EUR 0.36 EUR 1.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
582.70 EUR 17.80 EUR 3.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mondelez
55.00 EUR -0.05 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nebius
141.20 EUR -6.80 EUR -4.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
193.16 EUR -6.76 EUR -3.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
910.00 EUR -60.00 EUR -6.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
314.40 EUR 40.90 EUR 14.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
27,624.71 USD -138.42 USD -0.5 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:56 Uhr um 0,74 Prozent leichter bei 27.556,65 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,062 Prozent auf 27.780,45 Punkte an der Kurstafel, nach 27.763,13 Punkten am Vortag.

Bei 27.556,15 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 27.851,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,01 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Wert von 29.774,75 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 27.186,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23.308,30 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,33 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Teradyne (+ 11,15 Prozent auf 356,40 USD), GE HealthCare Technologies (+ 10,23 Prozent auf 70,67 USD), Mondelez (+ 5,89 Prozent auf 66,16 USD), Diamondback Energy (+ 3,18 Prozent auf 196,35 USD) und Automatic Data Processing (+ 3,04 Prozent auf 272,21 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Nebius (-5,41 Prozent auf 160,51 USD), Sandisk (-4,56 Prozent auf 1.046,07 USD), CoreWeave (-3,39 Prozent auf 65,02 USD), Lumentum (-2,55 Prozent auf 635,31 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,51 Prozent auf 220,60 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3.056.159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,343 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Comcast-Aktie weist mit 6,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Apple Aktie News

Werbung

Apple Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Apple Outperform Bernstein Research
07.07.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Apple Neutral UBS AG