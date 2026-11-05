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Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite-Börsianer bekommen am Donnerstagnachmittag kalte Füße

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite-Börsianer bekommen am Donnerstagnachmittag kalte Füße

Der NASDAQ Composite notiert heute auf tiefrotem Niveau.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
1.62 EUR -0.77 EUR -32.15 %
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America's Car-Mart Inc.
1.38 USD 0.12 USD 9.52 %
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AXT Inc.
34.96 EUR -6.85 EUR -16.38 %
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Ceragon Networks Ltd.
1.75 EUR -0.03 EUR -1.68 %
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Cogent Communications Holdings Inc
3.37 EUR -1.63 EUR -32.52 %
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Inter Parfums Inc.
116.40 EUR 5.90 EUR 5.34 %
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Lancaster Colony Corp.
101.00 EUR 1.50 EUR 1.51 %
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Methode Electronics Inc.
11.70 EUR -1.60 EUR -12.03 %
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NetScout Systems Inc.
33.18 EUR -0.16 EUR -0.48 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.63 EUR 0.11 EUR 7.57 %
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NVIDIA Corp.
163.56 EUR -14.34 EUR -8.06 %
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Royal Gold Inc.
219.60 EUR 6.50 EUR 3.05 %
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SIGA Technologies Inc.
3.00 USD -0.14 USD -4.60 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24,437.11 USD -1,299.41 USD -5.05 %
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Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 5,10 Prozent auf 24.424,96 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,693 Prozent auf 25.558,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.736,51 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.559,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.262,14 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 4,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27.477,31 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26.363,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23.499,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,12 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 9,52 Prozent auf 1,38 USD), Inter Parfums (+ 7,54 Prozent auf 132,89 USD), Nissan Motor (+ 6,67 Prozent auf 1,84 USD), Ceragon Networks (+ 5,00 Prozent auf 2,10 USD) und Royal Gold (+ 4,29 Prozent auf 256,64 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil 3D Systems (-33,33 Prozent auf 1,76 USD), Cogent Communications (-31,37 Prozent auf 4,66 USD), AXT (-20,32 Prozent auf 37,88 USD), Methode Electronics (-20,20 Prozent auf 10,59 USD) und NetScout Systems (-18,82 Prozent auf 30,93 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30.599.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,431 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,58 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 19,05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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