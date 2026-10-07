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Index-Performance im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsende im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
6.85 EUR 0.66 EUR 10.72 %
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America's Car-Mart Inc.
1.12 USD 0.05 USD 4.67 %
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Astronics Corp.
60.50 EUR 0.50 EUR 0.83 %
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BlackBerry Ltd
7.96 EUR -0.54 EUR -6.41 %
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Cogent Communications Holdings Inc
7.98 EUR 0.35 EUR 4.59 %
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Cognex Corp.
58.88 EUR 1.60 EUR 2.79 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.00 EUR -0.05 EUR -0.62 %
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Hub Group Inc.
24.60 EUR -0.60 EUR -2.38 %
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NVIDIA Corp.
211.70 EUR -0.70 EUR -0.33 %
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Paychex Inc.
90.25 EUR 2.67 EUR 3.05 %
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Richardson Electronics Ltd.
16.64 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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SIGA Technologies Inc.
3.26 USD -0.03 USD -0.91 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
137.26 EUR -7.74 EUR -5.34 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,538.69 USD -61.20 USD -0.22 %
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Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,22 Prozent tiefer bei 27.538,69 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,614 Prozent auf 27.430,54 Punkte an der Kurstafel, nach 27.599,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 27.547,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27.341,31 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 26.506,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25.818,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.788,36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 6,77 Prozent auf 9,94 USD), ADTRAN (+ 5,38 Prozent auf 6,91 EUR), Consumer Portfolio Services (+ 4,99 Prozent auf 9,46 USD), Richardson Electronics (+ 4,99 Prozent auf 20,00 USD) und Americas Car-Mart (+ 4,67 Prozent auf 1,12 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen BlackBerry (-8,46 Prozent auf 8,77 USD), Cognex (-7,75 Prozent auf 61,21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,79 Prozent auf 153,37 USD), Hub Group (-6,57 Prozent auf 26,31 USD) und Astronics (-6,55 Prozent auf 64,63 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.270.294 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,128 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,24 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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