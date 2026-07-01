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Index-Bewegung

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot

02.07.26 22:33 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
3,85 USD 0,37 USD 10,63%
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AXT Inc.
50,00 EUR -11,54 EUR -18,75%
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Bassett Furniture Industries Inc.
20,23 USD 2,51 USD 14,16%
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Consumer Portfolio Services Inc.
8,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
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DENTSPLY SIRONA Inc
9,46 EUR 0,41 EUR 4,49%
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FormFactor Inc.
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NVIDIA Corp.
170,00 EUR -3,68 EUR -2,12%
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SIGA Technologies Inc.
3,86 USD 0,22 USD 6,04%
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Strategy (ex MicroStrategy)
88,00 EUR 4,87 EUR 5,86%
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Ultra Clean Holdings Inc.
91,94 EUR -25,66 EUR -21,82%
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Veeco Instruments Inc.
61,22 EUR -0,78 EUR -1,26%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.832,7 PKT -207,4 PKT -0,80%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,80 Prozent schwächer bei 25.832,67 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 26.047,38 Punkte an der Kurstafel, nach 26.040,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25.630,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.261,09 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1,30 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 27.093,90 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 21.879,18 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 20.393,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,92 Prozent auf 100,77 USD), Microvision (+ 14,92 Prozent auf 0,38 USD), Bassett Furniture Industries (+ 14,16 Prozent auf 20,23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 10,63 Prozent auf 3,85 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 9,80 Prozent auf 11,65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ultra Clean (-25,33 Prozent auf 106,48 USD), Veeco Instruments (-24,16 Prozent auf 57,49 USD), FormFactor (-22,72 Prozent auf 123,59 USD), KLA (-21,93 Prozent auf 235,55 USD) und AXT (-21,45 Prozent auf 56,62 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 40.889.751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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