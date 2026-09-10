DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 9,98 -1,9%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 66.105 -1,8%Euro 1,1610 -0,0%Öl 107,6 +6,3%Gold 4.315 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Minus

Der NASDAQ Composite gibt am Donnerstag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
3.04 USD -0.46 USD -13.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
American Eagle Outfitters Inc.
12.26 EUR -2.23 EUR -15.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Autodesk Inc.
176.84 EUR -7.42 EUR -4.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
6.98 EUR -0.30 EUR -4.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Compugen Ltd.
2.46 USD -0.02 USD -0.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7.95 EUR 0.20 EUR 2.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CRESUD S.A. (spons. ADRs)
10.70 EUR 0.60 EUR 5.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Expedia Inc.
233.15 EUR 7.60 EUR 3.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lincoln Electric Holdings Inc.
216.00 EUR -14.00 EUR -6.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nexstar Media Group Inc.
140.80 EUR -3.95 EUR -2.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
187.98 EUR -4.28 EUR -2.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PDF Solutions Inc.
39.40 EUR -1.60 EUR -3.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
3.02 USD -0.06 USD -1.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMC Corp.
374.80 EUR -1.80 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
127.86 EUR 0.84 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,081.72 USD -171.62 USD -0.65 %
News | Analysen

Am Donnerstag sinkt der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ um 0,54 Prozent auf 26.112,18 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,885 Prozent auf 26.021,05 Punkte an der Kurstafel, nach 26.253,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26.172,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.979,54 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,57 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 26.605,36 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 25.169,50 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 21.886,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit CRESUD (+ 6,71 Prozent auf 12,72 USD), Nexstar Media Group (+ 3,96 Prozent auf 171,44 USD), Expedia (+ 3,65 Prozent auf 282,55 USD), Autodesk (+ 3,15 Prozent auf 213,13 USD) und PDF Solutions (+ 2,71 Prozent auf 48,43 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil American Eagle Outfitters (-13,94 Prozent auf 14,54 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10,89 Prozent auf 3,11 USD), Lincoln Electric (-8,61 Prozent auf 248,15 USD), Cogent Communications (-6,43 Prozent auf 8,73 USD) und SMC (-5,84 Prozent auf 431,79 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10.613.027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.