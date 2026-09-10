Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Minus

Index-Performance

10.09.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite gibt am Donnerstag nach.

Am Donnerstag sinkt der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ um 0,54 Prozent auf 26.112,18 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,885 Prozent auf 26.021,05 Punkte an der Kurstafel, nach 26.253,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26.172,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.979,54 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,57 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 26.605,36 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 25.169,50 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 21.886,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit CRESUD (+ 6,71 Prozent auf 12,72 USD), Nexstar Media Group (+ 3,96 Prozent auf 171,44 USD), Expedia (+ 3,65 Prozent auf 282,55 USD), Autodesk (+ 3,15 Prozent auf 213,13 USD) und PDF Solutions (+ 2,71 Prozent auf 48,43 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil American Eagle Outfitters (-13,94 Prozent auf 14,54 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10,89 Prozent auf 3,11 USD), Lincoln Electric (-8,61 Prozent auf 248,15 USD), Cogent Communications (-6,43 Prozent auf 8,73 USD) und SMC (-5,84 Prozent auf 431,79 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10.613.027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net