Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Minus

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

01.09.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Dienstagnachmittag im Minus.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,93 Prozent schwächer bei 26.124,83 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,29 Prozent auf 26.031,67 Punkte an der Kurstafel, nach 26.370,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25.995,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.260,68 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25.373,85 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 27.086,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21.455,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,43 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 3,81 Prozent auf 3,41 USD), Century Aluminum (+ 3,43 Prozent auf 47,34 USD), Volvo (B) (+ 2,63 Prozent auf 36,92 USD), Apple (+ 2,57 Prozent auf 324,98 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,36 Prozent auf 817,94 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-6,85 Prozent auf 3,40 USD), Donegal Group B (-6,63 Prozent auf 23,11 USD), CIENA (-6,60 Prozent auf 357,53 USD), Myriad Genetics (-6,37 Prozent auf 3,02 USD) und AXT (-6,34 Prozent auf 56,77 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10.172.479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,519 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net