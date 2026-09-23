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Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwoch im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.88 USD 0.04 USD 1.41 %
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Richardson Electronics Ltd.
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Ultralife Batteries Inc.
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NASDAQ Composite Index
26,938.08 USD -306.20 USD -1.12 %
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Um 17:57 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,01 Prozent auf 26.967,82 Punkte zurück. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,113 Prozent auf 27.213,52 Punkte an der Kurstafel, nach 27.244,28 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27.217,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26.902,25 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,915 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 26.180,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der NASDAQ Composite 25.587,04 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 22.573,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,06 Prozent aufwärts. Bei 27.288,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Methode Electronics (+ 7,77 Prozent auf 14,57 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,99 Prozent auf 3,01 USD), Ultralife Batteries (+ 3,51) Prozent auf 5,90 USD), AAON (+ 3,23 Prozent auf 81,83 USD) und Mind CTI (+ 3,05 Prozent auf 1,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Expedia (-7,22 Prozent auf 260,43 USD), Paychex (-6,94 Prozent auf 106,58 USD), Volvo (B) (-6,26 Prozent auf 31,80 USD), Cogent Communications (-5,91 Prozent auf 8,76 USD) und Geron (-5,73 Prozent auf 1,24 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.585.346 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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