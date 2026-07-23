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NASDAQ Composite aktuell

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite notierte zum Handelsende im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
3.89 USD -0.32 USD -7.60 %
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AmeriServ Financial Inc.
4.15 USD 0.01 USD 0.24 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.05 EUR 0.10 EUR 1.26 %
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Corcept Therapeutics Inc.
85.34 EUR 2.44 EUR 2.94 %
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Donegal Group Inc. (A)
18.44 USD 0.27 USD 1.49 %
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EZCORP Inc.
28.32 EUR 0.14 EUR 0.50 %
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IMAX Corp.
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Microvision Inc.
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NVIDIA Corp.
183.12 EUR -3.12 EUR -1.68 %
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OraSure Technologies Inc.
3.46 EUR 0.18 EUR 5.49 %
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PetMed Express Inc.
1.61 EUR -0.03 EUR -1.65 %
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Resources Connection Inc.
3.96 EUR -0.06 EUR -1.49 %
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Richardson Electronics Ltd.
17.98 EUR 3.22 EUR 21.82 %
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SIGA Technologies Inc.
3.15 USD -0.24 USD -7.08 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,137.69 USD -553.21 USD -2.15 %
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Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 2,15 Prozent tiefer bei 25.137,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,73 Prozent leichter bei 25.245,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25.690,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.954,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.358,28 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,27 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 25.587,04 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 24.438,50 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 21.020,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Richardson Electronics (+ 21,15 Prozent auf 21,82 USD), IMAX (+ 11,86 Prozent auf 43,96 USD), Corcept Therapeutics (+ 6,36 Prozent auf 96,66 USD), OraSure Technologies (+ 6,33 Prozent auf 4,03 USD) und PetMed Express (+ 4,59 Prozent auf 2,05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Resources Connection (-18,44 Prozent auf 3,76 USD), Donegal Group B (-11,10 Prozent auf 20,43 USD), Microvision (-8,17 Prozent auf 0,28 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7,60 Prozent auf 3,89 USD) und EZCORP (-7,37 Prozent auf 30,16 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32.434.907 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,390 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 17,70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG