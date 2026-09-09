DAX 25.576 -1,7%ESt50 6.312 -1,6%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,17 -0,1%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 67.255 -0,3%Euro 1,1632 +0,1%Öl 101,7 +3,9%Gold 4.400 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akamai Inc.
94.79 EUR 4.04 EUR 4.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
America's Car-Mart Inc.
1.48 USD -1.02 USD -40.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
21.02 EUR -1.56 EUR -6.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7.75 EUR -0.30 EUR -3.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
24.74 USD 1.41 USD 6.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
F5 Networks Inc.
333.80 EUR -0.60 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
FormFactor Inc.
95.98 EUR 3.54 EUR 3.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
FreightCar America Inc.
5.75 EUR -0.50 EUR -8.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Geron Corp.
1.28 EUR -0.04 EUR -3.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NetApp Inc.
160.44 EUR 3.76 EUR 2.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
192.26 EUR -1.62 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
3.08 USD -0.12 USD -3.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMC Corp.
376.60 EUR 9.40 EUR 2.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
127.02 EUR -5.24 EUR -3.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ultralife Batteries Inc.
4.72 EUR -0.33 EUR -6.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,253.34 USD -168.07 USD -0.64 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,64 Prozent schwächer bei 26.253,34 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,365 Prozent schwächer bei 26.325,06 Punkten, nach 26.421,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26.184,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.366,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,04 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.690,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.678,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21.879,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,99 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SMC (+ 7,01 Prozent auf 458,57 USD), Donegal Group B (+ 6,04 Prozent auf 24,74 USD), Akamai (+ 4,87 Prozent auf 110,75 USD), FormFactor (+ 3,93 Prozent auf 114,18 USD) und F5 Networks (+ 3,85 Prozent auf 404,63 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-40,76 Prozent auf 1,48 USD), FreightCar America (-8,17 Prozent auf 6,74 USD), Geron (-7,28 Prozent auf 1,40 USD), Comcast (-6,61 Prozent auf 24,59 USD) und Ultralife Batteries (-5,22 Prozent auf 5,63 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 30.333.427 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,769 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.