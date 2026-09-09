Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab

Index im Fokus

09.09.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,64 Prozent schwächer bei 26.253,34 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,365 Prozent schwächer bei 26.325,06 Punkten, nach 26.421,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26.184,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.366,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,04 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.690,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.678,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21.879,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,99 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SMC (+ 7,01 Prozent auf 458,57 USD), Donegal Group B (+ 6,04 Prozent auf 24,74 USD), Akamai (+ 4,87 Prozent auf 110,75 USD), FormFactor (+ 3,93 Prozent auf 114,18 USD) und F5 Networks (+ 3,85 Prozent auf 404,63 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-40,76 Prozent auf 1,48 USD), FreightCar America (-8,17 Prozent auf 6,74 USD), Geron (-7,28 Prozent auf 1,40 USD), Comcast (-6,61 Prozent auf 24,59 USD) und Ultralife Batteries (-5,22 Prozent auf 5,63 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 30.333.427 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,769 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net