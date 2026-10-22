DAX 25.372 -1,1%ESt50 6.087 -1,9%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,75 -2,8%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.439 -3,3%Euro 1,1213 -0,2%Öl 112,8 +3,7%Gold 4.024 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter

So performte der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.95 USD 0.29 USD 43.46 %
Charts | News | Analysen
AXT Inc.
46.47 EUR -4.13 EUR -8.16 %
Charts | News | Analysen
Century Aluminum Co.
29.07 EUR -1.61 EUR -5.25 %
Charts | News | Analysen
Donegal Group Inc. (B)
24.10 USD 2.93 USD 13.84 %
Charts | News | Analysen
FormFactor Inc.
92.00 EUR -4.38 EUR -4.54 %
Charts | News | Analysen
Methode Electronics Inc.
12.80 EUR 0.30 EUR 2.40 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
188.90 EUR -7.92 EUR -4.02 %
Charts | News | Analysen
Pool Corp.
150.10 EUR -3.85 EUR -2.50 %
Charts | News | Analysen
Resources Connection Inc.
2.12 EUR -0.04 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen
SIGA Technologies Inc.
3.15 USD 0.03 USD 0.96 %
Charts | News | Analysen
SpaceX
129.20 EUR -13.20 EUR -9.27 %
Charts | News | Analysen
TTM Technologies Inc.
66.18 EUR -21.78 EUR -24.76 %
Charts | News | Analysen
Ultra Clean Holdings Inc.
42.06 EUR -4.75 EUR -10.15 %
Charts | News | Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
14.18 EUR -0.26 EUR -1.80 %
Charts | News | Analysen
WD-40 Co.
187.10 EUR 15.80 EUR 9.22 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,008.86 USD -694.00 USD -2.6 %
News | Analysen

Am Donnerstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 2,60 Prozent auf 26.008,86 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,48 Prozent tiefer bei 26.308,41 Punkten, nach 26.702,86 Punkten am Vortag.

Bei 26.359,41 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.918,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 27.244,28 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 25.690,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.740,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,94 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 43,46 Prozent auf 0,95 USD), Pool (+ 14,36 Prozent auf 197,21 USD), Donegal Group B (+ 13,84 Prozent auf 24,10 USD), WD-40 (+ 9,15 Prozent auf 210,18 USD) und Upbound Group (+ 7,42 Prozent auf 17,37 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil TTM Technologies (-27,67 Prozent auf 73,89 USD), FormFactor (-15,29 Prozent auf 95,03 USD), Ultra Clean (-14,86 Prozent auf 44,46 USD), Methode Electronics (-13,05 Prozent auf 12,66 USD) und AXT (-13,02 Prozent auf 51,56 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47.607.170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,43 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.