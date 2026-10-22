Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter

Index im Fokus

22.10.26 22:32 Uhr

So performte der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche letztendlich.

Am Donnerstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 2,60 Prozent auf 26.008,86 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,48 Prozent tiefer bei 26.308,41 Punkten, nach 26.702,86 Punkten am Vortag.

Bei 26.359,41 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.918,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 27.244,28 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 25.690,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.740,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,94 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 43,46 Prozent auf 0,95 USD), Pool (+ 14,36 Prozent auf 197,21 USD), Donegal Group B (+ 13,84 Prozent auf 24,10 USD), WD-40 (+ 9,15 Prozent auf 210,18 USD) und Upbound Group (+ 7,42 Prozent auf 17,37 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil TTM Technologies (-27,67 Prozent auf 73,89 USD), FormFactor (-15,29 Prozent auf 95,03 USD), Ultra Clean (-14,86 Prozent auf 44,46 USD), Methode Electronics (-13,05 Prozent auf 12,66 USD) und AXT (-13,02 Prozent auf 51,56 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47.607.170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,43 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net