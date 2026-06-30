Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittwochmittag Abschläge

NASDAQ-Handel im Fokus

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittwoch.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent leichter bei 26.130,79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,665 Prozent leichter bei 26.039,51 Punkten in den Handel, nach 26.213,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.954,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.238,06 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,47 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27.086,81 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 21.840,95 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 01.07.2025, einen Wert von 20.202,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,46 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Microvision (+ 26,91 Prozent auf 0,42 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,68 Prozent auf 97,08 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,90 Prozent auf 3,72 USD), Manhattan Associates (+ 6,71 Prozent auf 148,59 USD) und Align Technology (+ 6,43 Prozent auf 179,50 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil KLA (-9,33 Prozent auf 273,55 USD), AXT (-8,07 Prozent auf 66,26 USD), Lam Research (-8,07 Prozent auf 398,35 USD), Applied Materials (-7,83 Prozent auf 666,43 USD) und Intel (-6,94 Prozent auf 129,94 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.387.100 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net