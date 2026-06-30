DAX25.069 +0,3%Est506.292 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +3,7%Nas26.155 -0,2%Bitcoin52.775 +2,9%Euro1,1392 -0,3%Öl71,16 -2,4%Gold4.084 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen: 40-Jahres-Tief -- Meta, Alcoa, ServiceNow, Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Nach SpaceX-Hype: Lime-Aktie überzeugt beim Börsendebüt - Erstkurs über Ausgabepreis Nach SpaceX-Hype: Lime-Aktie überzeugt beim Börsendebüt - Erstkurs über Ausgabepreis
Goldpreis nähert sich dem Todeskreuz: Was das Chartsignal wirklich bedeutet Goldpreis nähert sich dem Todeskreuz: Was das Chartsignal wirklich bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ-Handel im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittwochmittag Abschläge

01.07.26 18:00 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittwochmittag Abschläge | finanzen.net

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
3,72 USD 0,24 USD 6,90%
Charts|News|Analysen
Align Technology Inc.
145,80 EUR -5,35 EUR -3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
587,00 EUR -55,00 EUR -8,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
61,54 EUR 1,22 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
112,96 EUR -10,10 EUR -8,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA
238,25 EUR -29,85 EUR -11,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
356,70 EUR -24,75 EUR -6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Manhattan Associates Inc.
119,95 EUR 0,60 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microvision Inc.
0,29 EUR 0,03 EUR 11,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
173,20 EUR -1,40 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
3,75 USD 0,11 USD 2,88%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
84,98 EUR 10,21 EUR 13,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.149,1 PKT -64,7 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent leichter bei 26.130,79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,665 Prozent leichter bei 26.039,51 Punkten in den Handel, nach 26.213,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.954,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.238,06 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,47 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27.086,81 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 21.840,95 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 01.07.2025, einen Wert von 20.202,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,46 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Microvision (+ 26,91 Prozent auf 0,42 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,68 Prozent auf 97,08 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,90 Prozent auf 3,72 USD), Manhattan Associates (+ 6,71 Prozent auf 148,59 USD) und Align Technology (+ 6,43 Prozent auf 179,50 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil KLA (-9,33 Prozent auf 273,55 USD), AXT (-8,07 Prozent auf 66,26 USD), Lam Research (-8,07 Prozent auf 398,35 USD), Applied Materials (-7,83 Prozent auf 666,43 USD) und Intel (-6,94 Prozent auf 129,94 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.387.100 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen