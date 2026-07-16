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Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge

Der NASDAQ Composite verlor am Abend an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
3.77 USD -0.42 USD -10.02 %
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AmeriServ Financial Inc.
3.90 USD 0.01 USD 0.26 %
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8.15 EUR -0.20 EUR -2.40 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.83 EUR 0.07 EUR 3.99 %
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NVIDIA Corp.
177.78 EUR -3.48 EUR -1.92 %
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Patterson-UTI Energy Inc.
7.96 EUR -0.32 EUR -3.84 %
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Richardson Electronics Ltd.
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SIGA Technologies Inc.
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Synopsys Inc.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,520.24 USD -361.70 USD -1.4 %
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Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,40 Prozent leichter bei 25.520,24 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,81 Prozent tiefer bei 25.412,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 25.881,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.703,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.250,63 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,18 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26.021,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24.468,48 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 20.885,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,83 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 4,76 Prozent auf 2,20 USD), Patterson-UTI Energy (+ 3,94 Prozent auf 10,02 USD), Methanex (+ 3,07 Prozent auf 54,81 USD), Richardson Electronics (+ 2,87 Prozent auf 17,18 USD) und NetApp (+ 2,62 Prozent auf 163,88 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Intuitive Surgical (-14,15 Prozent auf 345,42 USD), Americas Car-Mart (-10,02 Prozent auf 3,77 USD), Synopsys (-7,85 Prozent auf 384,28 USD), Netflix (-7,26 Prozent auf 68,95 USD) und Cogent Communications (-6,32 Prozent auf 10,97 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38.817.502 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,491 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,85 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets