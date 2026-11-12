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Kursentwicklung im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert letztendlich

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert letztendlich

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Donnerstagabend im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
1.52 EUR -0.18 EUR -10.52 %
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AAON Inc.
67.24 EUR -2.12 EUR -3.06 %
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America's Car-Mart Inc.
0.93 USD -0.03 USD -2.76 %
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AngioDynamics Inc.
10.80 EUR -0.30 EUR -2.70 %
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Apple Inc.
321.30 EUR 1.10 EUR 0.34 %
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Century Casinos Inc.
0.50 EUR -0.03 EUR -6.42 %
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Cogent Communications Holdings Inc
3.76 EUR 0.10 EUR 2.70 %
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Commercial Vehicle Group Inc.
2.90 EUR 0.08 EUR 2.84 %
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Digi International
51.00 EUR -7.00 EUR -12.07 %
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Hancock Holding Co.
64.00 EUR -2.00 EUR -3.03 %
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Monro Muffler Brake Inc.
10.20 EUR 0.60 EUR 6.25 %
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NVIDIA Corp.
150.34 EUR -6.18 EUR -3.95 %
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SIGA Technologies Inc.
2.89 USD -0.25 USD -7.96 %
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SMC Corp.
343.80 EUR 2.80 EUR 0.82 %
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Trustmark Corp.
43.00 EUR 2.40 EUR 5.91 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,366.09 USD -100.10 USD -0.39 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,39 Prozent leichter bei 25.366,09 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,47 Prozent auf 25.092,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.466,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25.597,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.068,28 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,38 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27.245,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.588,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23.406,46 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,17 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Century Casinos (+ 8,62 Prozent auf 0,60 USD), SMC (+ 5,07 Prozent auf 388,80 USD), Trustmark (+ 5,00 Prozent auf 47,84 USD), Commercial Vehicle Group (+ 3,60 Prozent auf 3,45 USD) und AAON (+ 3,24 Prozent auf 78,80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Digi International (-12,72 Prozent auf 58,44 USD), Cogent Communications (-11,60 Prozent auf 3,93 USD), Hancock (-10,20 Prozent auf 65,00 USD), Monro Muffler Brake (-10,19 Prozent auf 10,36 USD) und 3D Systems (-8,84 Prozent auf 1,65 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 181.396.429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 19,11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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