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NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer

Am Freitag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.05 USD -0.01 USD -0.94 %
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AXT Inc.
49.89 EUR -3.01 EUR -5.69 %
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Covenant Transport Inc.
26.60 EUR 1.00 EUR 3.91 %
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Credit Acceptance Corp.
510.00 EUR 30.00 EUR 6.25 %
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Erie Indemnity Co.
218.00 EUR -4.00 EUR -1.80 %
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Exelixis Inc.
64.03 EUR 5.24 EUR 8.91 %
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Intel Corp.
57.00 EUR -12.24 EUR -17.68 %
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Lam Research Corp.
212.50 EUR -14.65 EUR -6.45 %
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Methanex Corp.
56.74 EUR -0.30 EUR -0.53 %
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NVIDIA Corp.
180.54 EUR -8.20 EUR -4.34 %
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QUALCOMM Inc.
146.98 EUR -14.02 EUR -8.71 %
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
819.70 EUR 94.10 EUR 12.97 %
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SIGA Technologies Inc.
3.06 USD -0.12 USD -3.93 %
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Veeco Instruments Inc.
33.28 EUR -4.44 EUR -11.77 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,222.55 USD -962.18 USD -3.67 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,95 Prozent schwächer bei 25.412,81 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,26 Prozent tiefer bei 25.592,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 26.184,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.397,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25.673,00 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,36 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26.861,06 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Wert von 25.122,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.581,14 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,37 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.722,75 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Methanex (+ 14,09 Prozent auf 71,60 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,48 Prozent auf 912,76 USD), Covenant Transport (+ 10,76 Prozent auf 31,92 USD), Exelixis (+ 8,58 Prozent auf 71,88 USD) und Erie Indemnity (+ 5,67 Prozent auf 265,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Intel (-29,46 Prozent auf 64,95 USD), Credit Acceptance (-19,21 Prozent auf 465,18 USD), AXT (-14,18 Prozent auf 52,25 USD), Veeco Instruments (-12,76 Prozent auf 37,34 USD) und QUALCOMM (-11,02 Prozent auf 164,98 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 49.686.640 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,604 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,87 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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