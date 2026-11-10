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NASDAQ Composite-Kursverlauf

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer

Der NASDAQ Composite sinkt am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
67.20 EUR 16.18 EUR 31.71 %
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ACADIA Pharmaceuticals Inc.
15.66 EUR -3.20 EUR -16.97 %
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America's Car-Mart Inc.
0.94 USD -0.20 USD -17.45 %
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Anika Therapeutics Inc.
12.60 EUR -0.10 EUR -0.79 %
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Apple Inc.
311.90 EUR -1.05 EUR -0.34 %
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AXT Inc.
35.10 EUR -2.82 EUR -7.44 %
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Dorel Industries Inc.
0.82 EUR -0.02 EUR -2.37 %
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Geospace Technologies Corp
3.28 EUR -0.04 EUR -1.20 %
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Ionis Pharmaceuticals Inc
27.48 EUR -7.09 EUR -20.51 %
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Lancaster Colony Corp.
96.50 EUR 4.00 EUR 4.32 %
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Mind CTI Ltd.
1.27 USD 0.40 USD 45.74 %
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NVIDIA Corp.
150.56 EUR -8.80 EUR -5.52 %
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD -0.12 USD -3.83 %
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Take Two
201.00 EUR 11.60 EUR 6.12 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24,932.03 USD -321.11 USD -1.27 %
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Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,34 Prozent leichter bei 24.915,93 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,815 Prozent auf 25.047,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25.253,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.911,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.286,83 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 27.366,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.605,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23.527,17 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,23 Prozent zu Buche. Bei 27.722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Mind CTI (+ 45,17 Prozent auf 1,27 USD), AAON (+ 22,24 Prozent auf 76,85 USD), Dorel Industries (+ 16,93 Prozent auf 1,06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 7,27 Prozent auf 17,70 USD) und Take Two (+ 7,15 Prozent auf 222,23 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-13,23 Prozent auf 0,99 USD), AXT (-8,44 Prozent auf 39,29 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7,81 Prozent auf 28,58 USD), Anika Therapeutics (-7,14 Prozent auf 13,53 USD) und Geospace Technologies (-7,01 Prozent auf 3,58 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40.701.376 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,426 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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