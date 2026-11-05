Minuszeichen in New York: S&P 500-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht

Index-Performance im Blick

05.11.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 befand sich am vierten Tag der Woche auf Talfahrt.

Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel letztendlich 4,36 Prozent auf 7.353,73 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 62,038 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,122 Prozent auf 7.679,24 Punkte an der Kurstafel, nach 7.688,62 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.350,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.681,29 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 3,38 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.773,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7.723,55 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.796,29 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,22 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit AppLovin (+ 31,04 Prozent auf 356,10 USD), Tapestry (+ 7,07 Prozent auf 134,17 USD), Verisk Analytics A (+ 6,88 Prozent auf 211,47 USD), Western Union Company (+ 6,53 Prozent auf 7,02 USD) und CF Industries (+ 6,17 Prozent auf 118,57 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Sandisk (-22,26 Prozent auf 806,43 USD), Lumentum (-18,68 Prozent auf 509,70 USD), Micron Technology (-17,46 Prozent auf 656,39 USD), Western Digital (-17,35 Prozent auf 267,63 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-17,26 Prozent auf 404,40 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 78.833.454 Aktien gehandelt. Mit 4,431 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net