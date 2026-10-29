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S&P 500-Kursverlauf

Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach

Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach

Der S&P 500 zeigte sich am Abend in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
252.40 EUR -14.15 EUR -5.31 %
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Carvana Co Registered Shs -A-
61.40 EUR 9.12 EUR 17.44 %
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Fortinet Inc
123.68 EUR 6.36 EUR 5.42 %
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Fox Corp B
50.00 EUR -1.00 EUR -1.96 %
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Huntington Ingalls Industries Inc.
282.10 EUR 34.20 EUR 13.80 %
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Marvell Technology
190.00 EUR -35.05 EUR -15.57 %
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NortonLifeLock
25.02 EUR 3.46 EUR 16.02 %
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Norwegian Cruise Line Ltd
18.22 USD 2.16 USD 13.45 %
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NVIDIA Corp.
188.74 EUR -2.76 EUR -1.44 %
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ServiceNow Inc
97.42 EUR -16.83 EUR -14.73 %
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Textron Inc.
69.86 EUR -0.20 EUR -0.29 %
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Western Union Company
5.44 EUR -0.03 EUR -0.51 %
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Indizes
S&P 500
7,720.39 USD -23.59 USD -0.3 %
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Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,30 Prozent leichter bei 7.720,39 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,332 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,433 Prozent auf 7.710,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7.743,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.690,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.732,21 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,06 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 7.670,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der S&P 500 noch bei 7.316,15 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 6.890,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,57 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit NortonLifeLock (+ 15,81 Prozent auf 28,20 USD), Carvana (+ 15,68 Prozent auf 68,31 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13,45 Prozent auf 18,22 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 13,23 Prozent auf 316,21 USD) und Textron (+ 11,67 Prozent auf 87,46 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil ServiceNow (-26,95 Prozent auf 109,67 USD), Fortinet (-20,09 Prozent auf 139,10 USD), Marvell Technology (-13,24 Prozent auf 218,34 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,64 Prozent auf 283,82 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36.983.204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,657 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:46 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:16 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
08:06 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.

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